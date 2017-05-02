ЦСКА обыграл «Химки» в финале молодёжной лиги ВТБ

Московский ЦСКА завоевал титул чемпиона Единой молодёжной лиги ВТБ. В финальном матче «армейцам» противостоял БК «Химки». Одержав верх в первой четверти, команда из московской области практически полностью упустила преимущество во втором игровом отрезке.

После большого перерыва на паркете сохранялась равная игра. Лишь в заключительной четверти ЦСКА сломил сопротивление соперника, оформив решающий рывок и одержав итоговую победу со счётом — 70:61

Самым результативным игроком в составе победителей стал Александр Курбатов, набравший 14 очков. У «Химок» 15 очков в активе Павла Лобарёва.

ЦСКА-2 — Химки-2 — 70:61 (11:16, 20:16, 12:12, 27:17)

ЦСКА-2: Курбатов (14), Гаврилов (13), Кондаков (12), Востриков (11), Лопатин (7), Малейко (5), Хоменко (5), Умрихин (3)

Химки-2: Лобарёв (15), Якушин (11), Карпенков (8), Чебуркин (8), Волхин (4), Ардисламов (4), Зуев (3), Абрамовский (3), Прошенко (3), Мартынов (2)