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Курбатов — MVP «Финала восьми» молодёжной Лиги ВТБ, Мальцев — лучший тренер

2 мая 2017, вторник. 20:37. Баскетбол

Молодёжная Лига ВТБ назвала лучших игроков и тренера по итогам «Финала восьми». Самым ценным игроком завершающей стадии турнира признан центровой московского ЦСКА-2 Александр Курбатов.

В матчах «Финала восьми» он набирал в среднем по 18.3 очка, 5.7 подбора, 1.7 передачи. В финальном матче он также стал самым результативным в составе ЦСКА-2, набрав 14 очков.

Лучшим тренером сезона был признан наставник чемпионов Андрей Мальцев.

Также была названа и символическая пятёрка турнира, кроме всё того же Курбатова в неё вошли защитники Александр Гаврилов (ЦСКА-2) и Тимофей Якушин («Химки-2»), а также форварды Илья Усольцев («Локомотив-Кубань-2») и Даниил Синегубов («Самара-СГЭУ»), об этом сообщает официальный сайт молодёжной Лиги ВТБ.

Источник: Единая молодёжная лига ВТБ Сообщить об ошибке
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2 мая 2017, вторник
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