Джефф Брукс может сыграть за Италию на Евробаскете-2017

Тяжёлый форвард «Уникахи» Джефф Брукс, возможно, примет участие на чемпионате Европы по баскетболу— 2017, об этом сообщает Sportando.

Американец попал в предварительный список национальной сборной Италии и может быть привлечён в ряды команды в качестве натурализованного легионера.

Брукс выставлял свою кандидатуру на драфт НБА в 2011-м, но, не заинтересовав ни одну из команд лиги, вынужден был перебраться в Европу. Здесь он львиную часть карьеры провёл в Италии, затем на протяжении одного сезона выступал за «Автодор», нынешний сезон он завершил в составе «Уникахи», завоевав с ней титул Еврокубка.

Отметим, что на Евробаскете-2017 сборная Италии поборется за выход из группы с командами Литвы, Германии, Украины, Грузии и Израиля.