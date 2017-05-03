Л. Джеймс в матче с «Торонто» сделал вид, что собирается пить пиво

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс во время первого матча второго раунда плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» (116:105) продемонстрировал, что находится в прекрасном расположении духа, сообщает «Американский спорт».

По ходу третьей четверти преимущество «Кавальерс» оказалось очевидным, Джеймс после очередного игрового эпизода неожиданно выхватил бутылку пива у проходившей мимо разносчицы напитков. Леброн сделал вид, что сделает глоток пенного напитка, но тут же вернул бутылку обладательнице.

После встречи Джеймс сказал, что если бы вместо пива в руках у «пивной леди» была бутылка красного вина, то он, вероятно, сделал бы глоток, а пиво он не любит.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».