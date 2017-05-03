Спанулис установил рекорд плей-офф Евролиги, реализовав 17 трёхочковых за серию

Защитник «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис, реализовав два трёхочковых в пятом матче плей-офф Евролиги с «Анадолу Эфес», довёл их общее количество в серии до 17. Таким образом, он установил новый рекорд плей-офф турнира по этому показателю, превзойдя достижение атакующего защитника «Барселоны» Хуана Карлоса Наварро.

Встреча закончилась домашней победой «Олимпиакоса» со счётом 87:78, после которой он выиграл серию 3-2. Спанулис в поединке набрал 22 очка, отдал 6 результативных передач и сделал перехват.