Инглс: если игрокам «Голден Стэйт» скучно в «Юте», я возьму им такси до Вегаса

Лёгкий форвард «Юты Джаз» Джо Инглс с юмором отреагировал на высказывание лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтта Барнса, сказавшего, что он предпочёл бы встретиться в серии с «Лос-Анджелес Клипперс», поскольку в Солт-Лейк-Сити мало ночных развлечений.

«Игроки «Голден Стэйт» и так имеют возможность отправиться в Лос-Анджелес между матчами, если захотят. Они достаточно зарабатывают, чтобы заказать чартерные авиарейсы туда и обратно. Если они так хотят развлечься, то могут съездить в Лас-Вегас. Я сам готов взять для них такси», – цитирует Инглса Sports Illustrated.