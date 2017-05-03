Видмер: УГМК и курское «Динамо» устроили супербитву в финале

Форвард курского «Динамо» Татьяна Видмер поделилась впечатлениями от финальной серии плей-офф чемпионата России с УГМК.

«Это была супербитва между нашими коллективами. Наши болельщики в первую очередь расстроились из-за итогового поражения, но, с другой стороны, на протяжении всего сезона они видели очень зрелищный баскетбол. Мы выкладывались в каждом матче и заставили себя уважать. Не только в России, но и Европе. В этом большая заслуга нашего руководства и губернатора. Приятно осознавать, что клуб очень ценят в регионе. Это дорогого стоит. Обидно, что мы всё-таки уступили УГМК, но теперь нам есть к чему стремиться. Практически все игроки останутся в команде на следующий год, и мы постараемся стать ещё сильнее и прервать гегемонию Екатеринбурга», – цитируют Видмер «Известия».

Чемпионом России стал УГМК, выигравший серию со счётом 3-2.