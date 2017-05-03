Рой получил ранение в ногу в перестрелке, спасая детей

Бывший атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Брэндон Рой был ранен в ногу в перестрелке в Лос-Анджелесе, сообщает USA Today. Рой находился в гостях у своей бабушки, когда кто-то на улице открыл беспорядочную стрельбу. По свидетельствам очевидцев, Брэндон попытался спасти находившихся неподалёку детей, когда получил ранение. Он получил необходимую медицинскую помощь в ближайшей больнице.

В настоящее время Рой является главным тренером баскетбольной команды в одной из школ Сиэтла. По итогам минувшего сезона он был признан лучшим школьным наставником страны.