Майлз Пламли перенёс операцию на колене

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Майлз Пламли перенёс артроскопическую операцию на правом колене с целью удаления омертвевших тканей, сообщает WCCB-TV. Восстановление после неё займёт от шести до восьми недель. Таким образом, игрок будет полностью готов к началу тренировочного лагеря перед следующим сезоном.

По ходу минувшего регулярного чемпионата Пламли был обменян в «Шарлотт» из «Милуоки Бакс». Всего за сезон он провёл 45 матчей, в которых набирал по 2,5 очка и совершал по 2,1 подбора за 11 минут в среднем за игру.