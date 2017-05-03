«Оклахома» может предложить Уэстбруку контракт на рекордные $ 217 млн

Клуб «Оклахома-Сити Тандер» может предложить Расселлу Уэстбруку новый многолетний контракт на рекордные $ 217 млн, сообщает испанская Marca.

Согласно правилам нового трудового договора НБА, который вступит в силу в конце сезона, 28-летний Уэстбрук будет иметь право на заключение максимального контракта. Это означает, что «Тандер» может предложить ему новое пятилетнее соглашение на $ 217 млн, что является рекордной зарплатой для игрока в истории НБА.

В настоящее время рекордным считается контракт баскетболиста «Мемфиса» Майка Конли на $ 152,6 млн.

«Правила не позволяют нам вести с ним переговоры до 1 июля, однако после этого мы будем обсуждать с ним возможность продления контракта. Надеемся, он будет рад остаться частью нашей организации», — сказал генеральный менеджер «Оклахомы» Тим Прести.