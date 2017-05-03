Клубы НБА готовы предложить за Ховарда только драфт-пик второго раунда

Руководители клубов НБА не хотят предлагать «Атланте Хоукс» ценных активов в обмен на центрового Дуайта Ховарда. По опросу, который ESPN провёл среди руководителей восьми клубов, в лучшем случае «Атланта» может получить драфт-пик второго раунда и облегчить свой бюджет.

В прошедшем сезоне Ховард набирал в среднем 13,5 очка и 12,7 подбора за игру. Его контракт действует ещё два года и центровой получит по нему $ 47 млн. В сезоне-2016/17 «Хоукс» лучше атаковали без Ховарда на паркете, и руководство клуба изучает варианты обмена центрового.