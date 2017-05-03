Оукли: Энтони надо уйти из «Нью-Йорка», он заслуживает большего

Бывший игрок «Нью-Йорк Никс» Чарльз Оукли посоветовал форварду Кармело Энтони уйти из команды. Оукли объяснил неудачи нью-йоркского клуба проблемами в его руководстве.

«Он ещё многое может, надо только уйти из „Нью-Йорка“. Ему нужна команда, которой не хватает ещё одного бомбардира, — „Клипперс“ или «Оклахома-Сити». Он многим командам мог бы быть полезен. В «Нью-Йорке» столько неразберихи в руководстве. Ты знаешь, что заслуживаешь большего, но ты должен высказаться за себя», — приводит слова Оукли TMZ.