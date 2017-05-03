Юристы Джеймса помешают производителю пива использовать игрока для рекламы

Производитель пива Greal Lakes Brewing решил использовать для рекламы шутку Леброна Джеймса, когда он притворился, будто выпьет бутылку их пива Dortmunder Gold во время игры с «Торонто Рэпторс». Компания сделала из фотографии эпизода скриншот с надписью «G.O.A.T. with the G.O.L.D.» (Величайших игрок всех времён с G.O.L.D.).

Сам Джеймс заявил, что знает об этом и его юристы уже разбираются с ситуацией.

«Это последнее, что меня беспокоит. Мой агент и юристы обо всём позаботятся, но да, Greal Lakes Brewing пытаются на мне заработать», — цитирует Джеймса SLAM Online.

В 2010 году Greal Lakes Brewing уже делали себе рекламу за счёт Джеймса: после ухода форварда из «Кливленд Кавальерс» они указали в описании своего пива, что оно «оставляет горький привкус, который идеально описывает настроение фанатов из Кливленда».