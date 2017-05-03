Корстин: в этом сезоне россияне стали лидерами своих команд и звездами лиги

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что руководство лиги никак не способствовало выходу российских игроков на ведущие роли.

«У нас нет приоритетов – у нас международная лига, и мы следим за результатами и российских игроков, и зарубежных. Просто так сложилось, что в этом году россияне стали настоящими лидерами своих команд и звёздами в масштабах всей лиги.

Алексей Швед – самый результативный игрок «Химок» и занял второе место в лиге, уступив только Нику Миннерату. Уже все поняли, что «Химки» с ним и без него — две разные команды. Сергей Карасёв окреп, стал более опытным. Противостояние «Зенита» и «Химок» получилось фантастическим, и зрители с удовольствием наблюдали за дуэлью ребят", — заявила Корстин в эфире радио «Маяк».

Также Корстин рассказала о своей роли в лиге.

«Смотрю все матчи турнира и полностью погружена в процесс. Мне нравится следить за всеми событиями и иметь определённый контроль. Задача Единой лиги — проведение чемпионата, в котором существует и чемпионат России. Во главе угла стоит регламент, который должны уважать все команды. С другой стороны, мы стараемся делать так, чтобы клубы могли беспокоиться только о баскетбольной части и тратили деньги исключительно на свои нужды. Остальные издержки мы берём на себя», — сказала Корстин.