Корстин: «Парма» цеплялась во многих матчах, в Перми большой ажиотаж

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась своим мнением о выступлении «Пармы» в сезоне-2016/17, в котором команда одержала лишь одну победу.

«Естественно, команды, которые приходят в лигу в первый сезон, не отдают себе отчёта в том, насколько здесь серьёзный уровень. У нас играют сильнейшая команда Европы и клубы, которые претендуют на победу в Еврокубке. Да, у «Пармы» всего одна победа в сезоне, но с другой стороны, команда цеплялась во многих матчах и даже сыграла несколько овертаймов. Да и более 5 тыс. зрителей в среднем за матч – это очень серьёзный показатель. Там сейчас такой ажиотаж, что того же Виталия Фридзона ждали несколько часов, чтобы просто взять автограф», — сказала Корстин в эфире радио «Маяк».