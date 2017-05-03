Гайлитис: у ВЭФа были все шансы победить в Санкт-Петербурге

Главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис считает, что его команда имела хорошие шансы на победу во втором матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (74:79).

«Мы плохо начали вторую половину, после чего должны были отыгрываться. В концовке Райан Тулсон точно попал очень сложные броски, показав, что он игрок высокого класса. Мы же решающий бросок не попали. Несмотря на это, я доволен командой, ребята показали характер. У нас были все шансы победить здесь, но теперь мы будем готовиться к матчу в Риге», — приводит слова Гайлитиса официальный сайт «Зенита».