Тулсон: в «Зените» всегда найдётся тот, на кого можно положиться в концовке

Американский легионер «Зенита» Райан Тулсон поделился впечатлениями от победы над ВЭФом со счётом 79:74 во втором матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Тулсон в этой встрече набрал 20 очков.

«В первой четверти мы хорошо защищались, но никак не могли поймать свою игру в атаке. Из-за этого нам приходилось стараться отыграть это преимущество в последующих трёх четвертях. В перерыве тренерский штаб сказал нам простую вещь: каждый раз после успешной защиты нам нужно активнее бежать вперёд. ВЭФ проделал очень хорошую работу, перекрывая нам пространство для манёвра, а потому нам нужно было играть быстрее, ведь так мы набираем огромное количество очков.

Что касается концовки, то я просто попал один мяч, а когда такое происходит, тебе легче найти свой ритм в атаке. Также отличную работу проделали Харпер и Маркович, снабжая меня передачами. В нашей команде всегда найдётся человек, на которого можно положиться в концовке", — приводит слова Тулсона официальный сайт «Зенита».