Кайл Лоури: планирую сыграть в третьем матче

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури рассказал о травме голеностопа, которую он получил во втором матче серии плей-офф с «Кливленд Кавальерс» (103:125).

«Сейчас голеностоп сильно болит. Не знаю, насколько это серьёзно. Но я не собираюсь жаловаться. Буду лечиться и готовиться к следующей игре. Планирую сыграть в третьем матче», – приводит слова Лоури ESPN.

31-летний баскетболист провёл на паркете 31 минуту, собрав коллекцию из 20 очков, 5 результативных передач и 1 подбора.

Напомним, что следующий поединок серии состоится на домашнем паркете «Рэпторс» 6 мая.