Ергали: «Астана» может потрепать нервы ЦСКА за счёт характера

Защитник «Астаны» Рустем Ергали поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ.

«У нас уже был опыт игры в плей-офф с ЦСКА. Конечно, это команда самого высокого уровня. Но мы однозначно будем стараться показать максимум и, конечно, играть только на победу, без вариантов. А зная нашего тренера, по-другому никак и не может быть. У всех команд есть слабые стороны. О том, какие проблемы у ЦСКА, поймём по ходу матчей, по ходу серии. Тренерский штаб объяснит, как лучше сыграть, через какие позиции действовать.

За счёт чего мы можем потрепать нервы ЦСКА? За счёт характера. Мы уже не мальчики для битья. На нас в этом сезоне настраиваются уже по-другому. В этом сезоне мы уже хорошая, серьёзная, сбалансированная и, что самое главное, с характером команда. Как мы потрепали нервы «Химкам», почему бы их не потрепать так же ЦСКА? Хочется, чтобы нас в этом поддержали болельщики, чтобы их с каждой игрой становилось больше. А мы постараемся их порадовать», – приводит слова Ергали Vesti.kz