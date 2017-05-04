Богдан Богданович – MVP апреля в Евролиге

Защитник «Фенербахче» Богдан Богданович признан самым ценным игроком Евролиги в апреле, сообщает официальный сайт турнира.

В минувшем месяце Богданович помог своей команде выйти в «Финал четырёх», обыграв в четвертьфинале «Панатинаикос» (3-0). Средние показатели 24-летнего серба в серии составили 19,3 очка, 7,0 подбора, 4,0 передачи, 1,3 блок-шота и 1,0 перехвата при показателе эффективности 26.

Напомним, что Богдан был признан MVP первых и вторых матчей 1/4 финала плей-офф.

Видео доступно на официальном канале Евролиги в YouTube