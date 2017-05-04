Пэксон: «Чикаго» хотелось бы заполучить звёздного игрока, но это будет непросто

Вице-президент «Чикаго Буллз» Джон Пэксон признался, что руководство клуба хотело бы заполучить в межсезонье какого-нибудь звёздного игрока, однако это будет нелегко.

«Все мы хотели бы заполучить в команду ещё одного игрока-суперзвезду, но с зарплатами, которые у нас сейчас есть, это будет сделать тяжело», — заявил Пэксон, слова которого в своём «твиттере» приводит обозреватель CSN Chicago Винсент Гудуилл.

Ранее стало известно, что «Буллз» намерен продлить контракт с разыгрывающим Рэджоном Рондо на один год.