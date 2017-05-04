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«Химки» обыграли «Енисей» и открыли счёт в серии плей-офф Единой лиги ВТБ

4 мая 2017, четверг. 21:28. Баскетбол

«Химки» на своём паркете одержали победу в первом четвертьфинальном поединке Единой лиги ВТБ против красноярского «Енисея». Матч для подмосковной команды получился сложным.

После первой четверти хозяева неожиданно уступали с разницей в 9 очков. Во втором игровом отрезке казалось, что «Химкам» удалось вернуть игру под свой контроль, и на большой перерыв команды ушли при равном счёте.

Тем не менее «Енисею» вновь удалось выйти вперёд, на старте заключительной четверти преимущество гостей составляло 8 очков. Усилиями Алексея Шведа «Химки» к концу поединка сломили сопротивление «Енисея», оформив итоговый успех – 91:84. Таким образом, счёт в серии стал 1:0 в пользу подмосковной команды.

Алексей Швед, набравший 33 очка, стал самым результативным в составе победителей. У «Енисея» 18 очков в активе Энтони Хиллиарда.

Единая лига ВТБ
04 мая 2017, четверг. 19:30 МСК
Химки
Химки, Россия
91 : 84 (14:23, 30:21, 22:25, 25:15)
Енисей
Красноярск, Россия
Химки: Швед - 33, Роулэнд - 13, Тодорович - 9, Хаммел - 9, Моня - 9, Бунгу-Коло - 6, Соколов - 5, Зайцев - 4, Вяльцев - 3, Браун, Паллен, Ильницкий
Енисей: Хиллиард - 18, Браймох - 15, Элегар - 14, Тэйлор - 10, Трушкин - 10, Заворуев - 8, Пичкуров - 7, Лукашов - 2, Митусов, Мартынов, Каныгин
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Енисей БК Химки
Новости. Баскетбол
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