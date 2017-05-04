Иванович: надеюсь, теперь вспомним, что должны всерьёз воспринимать «Енисей»

Главный тренер БК «Химки» Душко Иванович прокомментировал сложную победу своей команды в первом четвертьфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ против «Енисея» (91:84), дав понять, что остался недоволен мотивацией своей команды.

«Это плей-офф, каждый матч здесь будет непростым. Особенно первый в серии. Плюс сыграла свою роль лёгкая победа в Красноярске в последнем туре регулярного чемпионата. У нас короткая память, надеюсь, теперь мы вспомним, что должны серьёзно воспринимать «Енисей». Они сильно провели весь сезон и вряд ли планируют останавливаться на достигнутом», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.