Швед: «Химки» не справились с задачами на матч против «Енисея»

Защитник БК «Химки» Алексей Швед поделился впечатлениями от победы над «Енисеем» (91:84) в первом поединке четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, признав, что сегодня команда из московской области не выполнила ряда задач, а также уступала сопернику в желании.

«Енисей» не преподнёс сюрприза, они мощно начали и так же провели весь матч. Мы помним последнюю встречу «регулярки», но сегодня перед нами был совсем другой соперник. Они иначе действовали в защите, что отразилось на счёте.

Мы не сделали того, что хотели сделать. Задача была остановить их быстрые атаки и не позволить «Енисею» брать подборы в нападении. В итоге мы не справились ни с тем ни с другим. Соперник выиграл подбор не потому, что лучше располагался, а потому, что просто больше хотел", — передаёт слова Шведа корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.