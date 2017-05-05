«Вашингтон» обыграл «Бостон», совершив в первой четверти рывок 22-0

«Вашингтон Уизардс» дома переиграл «Бостон Селтикс» со счётом 116:89 в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Бостона».

«Уизардс» совершили в первой четверти рывок 22-0, а в дальнейшем поддерживали свой отрыв, который достигал 30 очков.

У «Вашингтона» 24 очка набрал Джон Уолл, Бойян Богданович оформил дабл-дабл (19 очков, 10 подборов), Марчин Мортат записал на свой счёт 13 очков и 16 подборов.

Четвёртый матч серии состоится на площадке «Вашингтона» 8 мая, начало — в 01:30 мск.