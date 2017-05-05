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«Голден Стэйт» одержал победу над «Ютой» и повёл 2-0 в серии

5 мая 2017, пятница. 08:16. Баскетбол

«Голден Стэйт Уорриорз» дома одержал победу над «Ютой Джаз» со счётом 115:104 во втором матче полуфинальной серии Западной конференции. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Голден Стэйт».

«Уорриорз» уже в первой четверти добился преимущества в 20 очков и в течение оставшегося матча не позволил «Юте» ликвидировать этот отрыв.

В составе «Голден Стэйт» Кевин Дюрант набрал 25 очков, совершил 11 подборов и 7 передач, у Стивена Карри — 23 очка. Гордон Хэйворд набрал 33 очка в составе «Юты», у Руди Гобера 16 очков и 16 подборов.

Третий матч пройдёт на площадке «Юты» 7 мая, начало — в 03:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
05 мая 2017, пятница. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
115 : 104 (33:15, 27:32, 32:35, 23:22)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 25, Карри - 23, Грин - 21, Томпсон - 14, Игуодала - 10, Кларк - 8, Макги - 4, Уэст - 4, Пачулия - 2, Барнс - 2, Ливингстон - 2, МакАду, Луни, Джонс, Маккоу
Юта Джаз: Хэйворд - 33, Гобер - 16, Мэк - 14, Джонсон - 8, Худ - 8, Экзам - 7, Диао - 7, Нето - 5, Фэйворс - 3, Инглс - 3, Лайлз, Хилл, Бёркс, Боломбой, Уитей
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Юта Джаз Кевин Дюрант НБА
Новости. Баскетбол
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