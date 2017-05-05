«Голден Стэйт» одержал победу над «Ютой» и повёл 2-0 в серии

«Голден Стэйт Уорриорз» дома одержал победу над «Ютой Джаз» со счётом 115:104 во втором матче полуфинальной серии Западной конференции. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Голден Стэйт».

«Уорриорз» уже в первой четверти добился преимущества в 20 очков и в течение оставшегося матча не позволил «Юте» ликвидировать этот отрыв.

В составе «Голден Стэйт» Кевин Дюрант набрал 25 очков, совершил 11 подборов и 7 передач, у Стивена Карри — 23 очка. Гордон Хэйворд набрал 33 очка в составе «Юты», у Руди Гобера 16 очков и 16 подборов.

Третий матч пройдёт на площадке «Юты» 7 мая, начало — в 03:30 мск.