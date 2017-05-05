Бил: «Бостон» хочет силовой баскетбол на грани фола? Он его получит

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил считает, что для победы в серии второго раунда плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» его команде нужно играть крайне жёстко.

«Прихватывание и придерживание являются частью жёсткого стиля. Таким образом «Бостон» пытается выключить нас из игры. «Селтикс» хотят силовой баскетбол на грани фола? Они его получат. Мы станем действовать точно так же. Будем оказывать силовое давление, хватать, придерживать немного, толкать. До грязных приёмов не опустимся, но дадим им почувствовать нашу жёсткость», – цитирует Била ESPN.

«Вашингтон» уступает в серии со счётом 1-2.