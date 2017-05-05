Антипов: большой перерыв между матчами плохо скажется на игровом ритме УНИКСа

Мощный форвард УНИКСа Павел Антипов считает, что на ход четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ повлияет значительная пауза в чемпионате.

«Такой большой перерыв между матчами не может сказаться хорошо в плане игрового ритма. Но учитывая напряжённость сезона, это лучшее, что с нами могло произойти. Самым важным после отдыха будет собраться. Тренеры нам помогают во всех аспектах в этом плане. Предстоит принципиальное противостояние, а мы не имеем права проигрывать», – цитирует Антипова официальный сайт клуба.

Серия продлится до трёх побед одного из участников.