Лиллард: не хочу становиться чемпионом, если не смогу сделать это в «Портленде»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард признался в исключительной лояльности к организации и вере в её будущее.

«Я предпочту не становиться чемпионом вообще, если не смогу добиться этого в составе «Портленда», – написал Лиллард в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».

26-летний Лиллард был выбран «Трэйл Блэйзерс» в первом раунде драфта 2012 года под шестым номером и с тех провёл в команде пять лет. Нынешний сезон стал первым в его пятилетнем контракте на общую сумму $ 120 млн.