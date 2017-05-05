К. Томпсон: в плей-офф нельзя давать соперникам почувствовать уверенность в себе

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон, несмотря на победу во втором матче серии второго раунда плей-офф с «Ютой Джаз», остался не вполне доволен игрой своей команды.

«Нашим действиям нет оправданий. Мы выиграли все шесть матчей в нокаут-раунде. Лучшего старта нельзя и пожелать. Но это плей-офф, и здесь нельзя давать соперникам почувствовать уверенность в себе. А мы это себе позволили», – цитирует Томпсона ESPN.

Встреча закончилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 115:104, после которой он ведёт в серии 2-0.