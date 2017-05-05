Участие Лоури в третьем матче серии с «Кливлендом» остаётся под вопросом

Участие разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс» остаётся под вопросом, сообщает ESPN. Из-за растяжения голеностопа, полученного во втором поединке, игрок пропустил тренировку команды. Ему предстоит пройти дополнительное обследование, чтобы установить степень серьёзности травмы.

В нынешнем плей-офф Лоури набирает по 15,8 очка и отдаёт по 5,9 передачи за 38 минут в среднем за игру. После двух выездных встреч «Торонто» уступает в серии 0-2.