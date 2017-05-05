Дженнинг: «Локомотив-Кубань» к матчу с УНИКСом будет готов на 100 %

В преддверии первого поединка четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом защитник краснодарцев Мэтт Дженнинг поделился ожиданиями от старта серии.

«Это будет первая игра плей-офф для нас, и все будут готовы на сто процентов. Мы дважды в этом сезоне играли против них и видели много матчей УНИКСа в Евролиге и Единой лиге ВТБ. Мы знаем, на что способна эта команда, и, конечно, нам не будет легко. Но мы готовимся к этой серии и рассчитываем на победу», — приводит слова Дженнинга официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Матч «Локомотив-Кубань» — УНИКС пройдёт сегодня, начало поединка — 20.00.