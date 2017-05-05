Кейси: убеждён, что для «Торонто» ситуация не безнадёжна

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дуэйн Кейси выразил уверенность, что его команда способна отыграться в серии плей-офф с «Кливленд Кавальерс» после двух поражений в гостях.

«В прошлом году мы проиграли здесь с разницей в 31 очко, и никто тогда не верил в нас. Мы только и слышали, что на этом серия закончена. Но я убеждён, что ситуация не безнадёжна. Верю в «Торонто». Верю в ребят и знаю, что мы способны выйти в следующий раунд», – цитирует Кейси Yahoo! Sports.

В прошлом году «Кливленд» выиграл у «Торонто» в двух стартовых матчах серии, но затем «Рэпторс» одержали две победы в родных стенах. И всё же успех в противостоянии тогда отпраздновали «Кавальерс».