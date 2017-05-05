Никита Курбанов – лучший обороняющийся игрок Единой лиги ВТБ

Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов признан лучшим обороняющимся игроком Единой лиги ВТБ по итогам регулярного чемпионата. Обладателя награды определил экспертный совет Лиги. Отметим, что приз вручается четвёртый год подряд и в прошлые сезоны его также выигрывали игроки ЦСКА — Александр Каун, Андрей Воронцевич и Кайл Хайнс.

Сам Курбанов назвал это признание достижением команды:

«Спасибо большое всем в Единой лиге ВТБ, кто принимал решение по этой престижной награде. Для меня новость стала неожиданной и очень приятной. Здорово, что существует приз, который оценивает черновую работу игроков. Знаю, что в предыдущие годы он тоже доставался «армейцам», потому очень рад, что продолжил хорошую традицию.

Я строю свою игру на площадке именно от обороны, которая считается основой побед в баскетболе. Важно сказать, что сейчас в одиночку остановить соперника довольно сложно, потому удачные действия на своей половине паркета – результат командной игры. Считаю свой приз достижением каждого из моих товарищей", — приводит слова форварда официальный сайт ЦСКА.