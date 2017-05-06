«Кливленд» победил «Торонто», у Л. Джеймса — 35 очков, у Дерозана — 37

«Кливленд Кавальерс» на выезде переиграл «Торонто Рэпторс» со счётом 115:94 в полуфинальном матче Восточной конференции. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Кливленда».

Исход поединка решил рывок «Кавальерс» на 20 очков в последней четверти.

На счету форварда «Кливленда» Леброна Джеймса 35 очков, 8 подборов и 7 передач, у Кевина Лава — дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов. В составе «Торонто Рэпторс» Демар Дерозан набрал 37 очков.

Четвёртый матч серии пройдёт на площадке «Торонто» 7 мая, начало — в 22:30 мск.