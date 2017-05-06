Керр, скорее всего, полностью пропустит серию с «Ютой»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр вряд ли вернётся к своим обязанностям во время серии второго раунда плей-офф с «Ютой Джаз» (2-0), сообщает ESPN.

Керр провёл встречу со специалистом в медицинском центре в университете Дьюка, который назначил ему лечение от последствий неудачной операции на спине.

«Уорриорз» продолжит тренировать Майк Браун, который руководит командой с третьего матча серии первого раунда с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-0).

Следующий поединок «Голден Стэйт» проведёт на домашнем паркете «Джаз» 7 мая.