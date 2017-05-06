Кейси: «Торонто» обязан победить «Кливленд» в четвёртой игре

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дуэйн Кейси поделился ожиданиями от предстоящего матча серии второго раунда плей-офф с «Кливленд Кавальерс» (0-3).

«Следующая игра будет про нашу гордость. Никто не хочет вылететь из плей-офф со счётом 0-4, особенно на домашнем паркете. Думаю, наши парни выйдут и будут сражаться.

Знаю, что мы должны лучше бросать из-за дуги. «Кливленд» захочет закончить серию в четвёртой игре, но мы обязаны его остановить. Наша команда с гордостью выступала на протяжении всего сезона», – приводит слова Кейси The Score.