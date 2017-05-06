Клэй Томпсон: я найду, чем заняться в Солт-Лейк-Сити

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон не согласился с одноклубниками, которые ранее заявили о том, что в Юте скучно проводить свободное время.

«Скучно бывает только скучным людям. Я найду, чем заняться в Солт-Лейк-Сити», – приводит слова Томпсона NBC Sports.

В нынешнем плей-офф Клэй проводит на площадке по 34,0 минуты, собирая коллекцию из 17,0 очка, 2,8 подбора, 2,2 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.

Следующий поединок серии «Голден Стэйт» – «Юта» состоится в Солт-Лейк-Сити 7 мая.