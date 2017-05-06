Дерозан: трудно победить, когда забрасываешь только два трёхочковых за матч

Лидер «Торонто Рэпторс» Демар Дерозан прокомментировал поражение в третьем матче серии второго раунда плей-офф с «Кливленд Кавальерс» (94:115).

«Трудно победить, когда забрасываешь только два трёхочковых за игру. Наши броски не залетали в корзину, особенно в начале четвёртой четверти», – приводит слова 27-летнего защитника ESPN.

Дерозан провёл на паркете 40 минут, собрав коллекцию из 37 очков, трёх результативных передач, трёх перехватов и двух подборов.

После трёх матчей в серии лидирует «Кливленд» со счётом 3-0.