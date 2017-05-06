«Маккаби» заинтересован в защитнике «Зенита» Марковиче

Израильский «Маккаби» хочет заполучить разыгрывающего петербургского «Зенита» Стефана Марковича, сообщает Mozzart Sport.

Ранее сообщалось, что контракт на следующий сезон сербскому защитнику уже предложил московский ЦСКА. Также интерес к Марковичу проявляет испанская «Барселона», а «Зенит» хочет сохранить разыгрывающего в своём составе.

В Еврокубке сезона-2016/17 Маркович набирал в среднем по 11,9 очка, 9,1 передачи и 3.3 подбора за игру. Его показатели в Единой лиге ВТБ - 10,0 очка, 7,7 передачи и 4,3 подбора за матч.