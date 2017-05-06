В. Карасёв: грубая игра со стороны ВЭФа подстегнула «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал выездную победу своей команды над ВЭФ (92:51), которая позволила ей квалифицироваться в полуфинал турнира.

«Рисунок сегодняшней игры был задан ещё в начале матча. Мы повели с преимуществом «+9», прилично защищались, забили свои мячи. Затем был небольшой провал, но уже всю оставшуюся игру диктовали сопернику свои условия.

ВЭФ начал играть очень жёстко и местами даже грубо. Это лишний раз подстегнуло наших ребят, которые начали играть уже более собранно. Я не скажу, что кто-то экономил эмоции до сих пор. Мы разобрали то, что у нас не получилось в первом матче, немного поменяли защиту, и у нас всё получилось.

Что касается функционального состояния, то до следующей игры ещё 20 дней. Сейчас у ребят будет небольшой отдых, потом мы поедем на шестидневные сборы, после которых возвращаемся и ещё на протяжении 4-5 дней будем готовиться к серии. Всё в наших руках, главное — не растерять текущую форму и даже сделать её лучше», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт «Зенита».