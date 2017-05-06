«Химки» разгромили «Енисей» и повели в счёте 2:0, Швед набрал 26 очков

БК «Химки» добыли вторую домашнюю победу над «Енисеем» в рамках поединка четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Уступив в первой четверти, в дальнейшем подопечные Душко Ивановича легко отыграли и увеличили преимущество.

В конечном итоге подмосковная команда оформила разгромную победу -109:81.

Лучшим в составе победителей вновь стал защитник Алексей Швед, записавший в свой актив 26 очков. У «Енисея» дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов оформил Сулейман Браймо.

Третий матч серии пройдёт в Красноярске 9 мая.