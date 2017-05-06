Вяльцев: ко второй игре с «Енисеем» отнеслись серьёзнее

Защитник БК «Химки» Егор Вяльцев поделился впечатлениями от победы (109:81) своей команды над «Енисеем» во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Серьёзнее отнеслись к этой игре. Естественно, «Енисей» сразу же хотел взять первый матч, ведь именно с него начинается плей-офф, а как начнёшь серию, так всё дальше и пойдёт. Конечно же, сказалось отсутствие Элегара, который великолепно играет на щите, в том числе на чужом. Наверное, им не хватило той энергии, которую они показали в первой игре.

Мы остановили их быстрые прорывы, играли позиционно, выводили на открытые броски своих снайперов и на щите также неплохо поработали. Поэтому, думаю, результат закономерен. Но впереди тяжёлый перелёт в Красноярск — мы не расслабляемся. Там они будут играть только на победу", — передаёт слова Вяльцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.