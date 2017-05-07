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Лоури: у «Кливленда» есть Леброн, этим всё сказано

7 мая 2017, воскресенье. 01:00. Баскетбол

Защитник «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури, вынужденно пропустивший третий матч серии плей-офф против «Кливленд Кавальерс», объяснил доминирование команды из Огайо тем, что в её составе играет Леброн Джеймс.

«У них есть Леброн Джеймс, и к нему никто не может приблизиться. Я имею в виду, что всё дело именно в этом, у них есть Леброн. Я не знаю, когда закончится его доминирование, но не думаю, что это произойдёт в скором времени.

Я думаю, что это продолжится ещё долго. Но это баскетбол, и здесь надо искать способы победить сильнейшего. Если же говорить в целом, то Джеймс входит в пятёрку лучших игроков за всю историю баскетбола", — приводит слова Лоури The Score.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Торонто Рэпторс Кайл Лоури Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
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