Порзингис и Неймар обменялись футболками после матча «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Неймар и центровой «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис обменялись футболками после матча 36-го тура испанской Примеры, в котором «Барса» дома обыграла «Вильярреал» (4:1), а Неймар открыл счёт на 21-й минуте.

«Отличная игра», — написал Порзингис под фотографией, опубликованной им в своём «Инстаграме».

В регулярном сезоне НБА Порзингис провёл 66 матчей за «Нью-Йорк Никс» (65 — в старте), набирая 18,1 очка за игру в среднем. «Никс» не попали в плей-офф, заняв 12-е место в Восточной конференции с 31 победой.