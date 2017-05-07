Лю: Джеймс – причина почему многие звёзды остались без чемпионства

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю сравнил эпохи форварда Леброна Джеймса и легендарного защитника «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

«Не случайно, что такие парни, как Чарльз Баркли, Патрик Юинг и Реджи Миллер остались без чемпионства. Причиной тому был Майкл Джордан. В нынешней эпохе есть Леброн Джеймс, который тоже оставил многих звёзд без титула», – приводит слова 40-летнего специалиста Yahoo Sports.

Напомним, что Джеймс трижды становился чемпионом НБА. Джордан за свою карьеру выигрывал титул шесть раз.