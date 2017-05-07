Аллей-уп Дрэймонда Грина на Андре Игуодалу – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матча минувшего игрового дня второго раунда плей-офф. В их число вошли блок-шот, передача и данк центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, эффектный бросок форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, а также эффектный аллей-уп форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина на своего коллегу по позиции Андре Игуодалу.

Видео доступно на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

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