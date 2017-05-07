Сергей Карасёв: хорошо, что перед полуфиналом «Зенит» смог найти свою игру

Защитник «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал победу над ВЭФом (92:51) в третьем матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Две игры, которые мы сыграли в Санкт-Петербурге, для нас получились не очень удачными. Не то чтобы мы не настроились, просто бывает, что не клеится игра в нападении, и ты не можешь забить. Мы их вытащили на зубах. Может быть, так получилось, потому что перед этими матчами был большой перерыв, и команда потеряла игровой ритм.

А после тех двух матчей мы втянулись в игру и показали тот баскетбол, который и должны были показывать. Хорошо, что перед полуфиналом смогли найти свою игру, теперь будем готовиться непосредственно к следующему раунду.

Сыграли хорошо в защите, не дали им разбросаться, почувствовать свою игру. А во второй половине, при разнице в 30 очков, возможно, и у них руки опустились. Когда ты много проигрываешь, очень трудно через себя переступить и играть на 100 процентов», – приводит слова Карасёва «Р-Спорт».