Стивен Карри: никогда нельзя терять уверенность в своём броске

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри рассказал о своих проблемах с реализацией бросков с игры в третьем матче серии второго раунда плей-офф с «Ютой Джаз» (102:91).

«Никогда нельзя терять уверенность. Нужно просто дождаться, когда мяч опустится в корзину. Необходимо продолжать играть агрессивно. Некоторые игроки в таких случаях начинают играть ближе к кольцу. Но я продолжаю бросать и верить в себя», – приводит слова Карри ESPN.

Отметим, что Стивен начал встречу с 0 из шести из-за дуги. В итоге Карри удалось реализовать шесть из 20 бросков с игры, включая три из 11 трёхочковых. Разыгрывающий набрал 23 очка.