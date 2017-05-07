Лэнгфорд: второй матч с «Локомотивом» будет гораздо сложнее

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд отметил, что казанцы заслуженно выиграли у «Локомотива-Кубань» в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ и поделился ожиданиями от второго поединка.

«Очень тяжёлый матч. Команды были достойны друг друга. И всё же мы играли лучше. Большую часть матча именно УНИКС лидировал в счёте, поскольку мы преобладали на площадке.

После неважно проведённого регулярного чемпионат мы знали, что можем и должны играть лучше. Нам нужно прибавлять как в защите, так и в нападении. Во второй половине мы то очень здорово защищались, уходили вперёд на 10 очков, то позволяли хозяевам восстанавливать равновесие в счёте. Очень разный баскетбол у нас получался. И всё же мы заслуженно победили.

Но вторая игра будет гораздо сложнее. «Локомотив» отрезками демонстрировал очень приличную игру, думаю, что во втором матче они сыграют сильнее. Значит, мы должны быть готовы играть ещё агрессивнее. Надеюсь, что и мы сыграем лучше», – цитирует Лэнгфорда официальный сайт УНИКСа.